الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

إغلاق 23 مسجدًا بعد ثبوت 23 حالة إصابة كورونا بين المصلين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 23 مسجد مؤقتًا في 6 مناطق، بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 91 يومًا 1091 مسجدًا، تم فتح 1063 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

إغلاق المساجد احترازيًّا:

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة ستة بمنطقة عسير وخمسة بمنطقة المدينة المنورة وأربعة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة واثنان بمنطقة جازان.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة واثنين بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية:

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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