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العثور على لغم أرضي في أحد أودية جازان جرفته السيول من اليمن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

العثور على لغم أرضي في أحد أودية جازان جرفته السيول من اليمن

تم إبطاله دون إصابات أو أضرار

متابعات الخليج 365 - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني بمحافظة الطوال تلقى اليوم السبت بلاغاً عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة، وعلى الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع وعمل الإجراءات الأمنية اللازمة والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي إصابات أو أضرار – ولله الحمد – وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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