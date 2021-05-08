الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

4 آلاف عامل يغسلون صحن المطاف في 35 دقيقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وفرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة في المسجد الحرام.

وأوضحت قناة الإخبارية عبر حسابها على “تويتر” أن رئاسة شؤون الحرمين وفرت أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة نظافة يعملون على 4 فترات بشكل يومي.

وأشارت الإخبارية إلى أن عملية غسل المطاف والمسعى والسطح وأروقة المسجد الحرام تستغرق 35 دقيقة.

وأضافت الإخبارية أن الإشراف على عملية غسل ونظافة المجسد الحرام، تتكون من 9 فرق لكل فرقة مشرفون ولكل فرقة مهام التطهير والتعقيم.

تكثيف عمليات التطهير والتعقيم:

وفي وقتٍ سابق أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة، هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة كثفت عمليات التطهير والتعقيم والأمور التشغيلية الفنية وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتنظيم آليات الدخول والخروج، وتفويج المعتمرين وغيرها من الخدمات التي تقدمها للمعتمرين والمصلين بتوجيه وإشراف من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

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