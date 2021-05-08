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توضيح من المرور حول مقطع التصادم المتعمد في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

توضيح من المرور حول مقطع التصادم المتعمد في الرياض

سلم بعد المعاينة وضبط التلفيات للجهات المختصة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المرور السعودي حقيقة مقطع التصادم المتعمد الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل يوم أمس.

وقال المرور عبر تويتر: المقطع المتداول والذي يظهر تصادم مركبتين بشكل متعمد قد باشرته دوريات المرور بالرياض، صباح أمس الجمعة الموافق 25/ 9/ 1442هـ، وسلم بعد المعاينة وضبط التلفيات بموجب تقرير شامل للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تصادم متعمد الرياض
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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