الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

توضيح من المرور حول مقطع التصادم المتعمد في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المرور السعودي حقيقة مقطع التصادم المتعمد الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل يوم أمس.

وقال المرور عبر تويتر: المقطع المتداول والذي يظهر تصادم مركبتين بشكل متعمد قد باشرته دوريات المرور بالرياض، صباح أمس الجمعة الموافق 25/ 9/ 1442هـ، وسلم بعد المعاينة وضبط التلفيات بموجب تقرير شامل للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.



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