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شكرا لقرائتكم توضيح من المرور حول مقطع التصادم المتعمد في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08
توضيح من المرور حول مقطع التصادم المتعمد في الرياض
سلم بعد المعاينة وضبط التلفيات للجهات المختصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف المرور السعودي حقيقة مقطع التصادم المتعمد الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل يوم أمس.
وقال المرور عبر تويتر: المقطع المتداول والذي يظهر تصادم مركبتين بشكل متعمد قد باشرته دوريات المرور بالرياض، صباح أمس الجمعة الموافق 25/ 9/ 1442هـ، وسلم بعد المعاينة وضبط التلفيات بموجب تقرير شامل للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
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