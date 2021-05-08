توقعات حالة الطقس غدًا الأحد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14- 38 كم/ ساعة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 38 كم/ ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة:

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فسوف تسجل مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجات الحرارة التي تصل إلى 41 درجة مئوية، في حين تسجل العلا 40 درجة مئوية، بينما تكون درجة الحرارة في الدمام وشرورة والأحساء 38 درجة مئوية، وفي الرياض وجدة والقنفذة والوجه والقريات 37 درجة مئوية في كل منها.



شارك الخبر