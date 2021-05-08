بروتوكولات وقائية للحفاظ على سلامة أهالي البرك خلال العيد

وأوضح رئيس بلدية محافظة البرك، متعب بن عبدالله منصور، أنه جرى العمل على إعداد الخطط الخاصة بموسم عيد الفطر المبارك، التي شملت تكثيف أعمال الرش والتعقيم وتهيئة جميع المصليات والجوامع بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لاستقبال المصلين بالتعقيم والتطهير، والرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية، والتأكد من توفر الشروط الصحية في محلات تداول الأغذية وكافة المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة، والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية، والتزامهم بالعادات الصحية السليمة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي.