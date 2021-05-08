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شكرا لقرائتكم بروتوكولات وقائية للحفاظ على سلامة أهالي البرك خلال العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بروتوكولات وقائية للحفاظ على سلامة أهالي البرك خلال العيد
رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- البرك
أكملت بلدية محافظة البرك بمنطقة عسير كامل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث شملت تلك الاستعدادات إعداد خطة متكاملة تشمل أعمال التعقيم والتطهير والأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية، وذلك في إطار سعي البلدية لتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين والزوار.
خطط خاصة لعيد الفطر:
وأوضح رئيس بلدية محافظة البرك، متعب بن عبدالله منصور، أنه جرى العمل على إعداد الخطط الخاصة بموسم عيد الفطر المبارك، التي شملت تكثيف أعمال الرش والتعقيم وتهيئة جميع المصليات والجوامع بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لاستقبال المصلين بالتعقيم والتطهير، والرقابة الميدانية ومراقبة جودة وسلامة الأغذية، والتأكد من توفر الشروط الصحية في محلات تداول الأغذية وكافة المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة، والتأكد من حصول العاملين في المنشآت على الشهادات الصحية، والتزامهم بالعادات الصحية السليمة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والإصحاح البيئي.
المحافظة على سلامة متابعات الخليج 365 والمقيم:
وأكد رئيس البلدية أنه تم وضع بروتوكولات وقائية للحفاظ على سلامة الأهالي والمواطنين والمقيمين والزوار للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال رفع وتيرة أعمال الفرق الميدانية والرقابية على مدار الساعة.
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