شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إبطال «لغم أرضي» جرفته سيول من اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني بمحافظة الطوال تلقى اليوم السبت بلاغاً عن العثور على لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى المملكة.

وتابع: "على الفور تم انتقال جهات الاختصاص إلى الموقع وعمل الإجراءات الأمنية اللازمة والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي إصابات أو أضرار - ولله الحمد - وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".