السعودية | الجبير: الحقائق بقضية هاتف بيزوس دحضت مزاعم بعض المغرضين بحق السعودية

شكرا لقرائتكم الجبير: الحقائق بقضية هاتف بيزوس دحضت مزاعم بعض المغرضين بحق السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - علق عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على ظهور الحقائق بقضية هاتف رجل الأعمال جيف بيزوس، مؤكدًا أنها دحضت مزاعم بعض المغرضين الذين حاولوا الإساءة للسعودية واتهامها وقتها بأنها وراء عملية الاختراق.
وكتب الجبير عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه".
وأضاف: "هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟".