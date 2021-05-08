السعودية | الجبير: الحقائق بقضية هاتف بيزوس دحضت مزاعم بعض المغرضين بحق السعودية

شكرا لقرائتكم الجبير: الحقائق بقضية هاتف بيزوس دحضت مزاعم بعض المغرضين بحق السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - علق عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على ظهور الحقائق بقضية هاتف ‏رجل الأعمال جيف بيزوس، مؤكدًا أنها دحضت مزاعم بعض المغرضين الذين حاولوا الإساءة للسعودية واتهامها وقتها بأنها وراء عملية الاختراق.‏

وكتب الجبير عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الآن وبما ‏أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس وأن لا علاقة للمملكة ‏بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه".‏

وأضاف: "هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على ‏مصداقيتهم؟".