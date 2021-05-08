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السعودية | الجبير: الحقائق بقضية هاتف بيزوس دحضت مزاعم بعض المغرضين بحق السعودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - علق عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، على ظهور الحقائق بقضية هاتف ‏رجل الأعمال جيف بيزوس، مؤكدًا أنها دحضت مزاعم بعض المغرضين الذين حاولوا الإساءة للسعودية واتهامها وقتها بأنها وراء عملية الاختراق.‏

وكتب الجبير عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الآن وبما ‏أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس وأن لا علاقة للمملكة ‏بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه".‏

وأضاف: "هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على ‏مصداقيتهم؟".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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