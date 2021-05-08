شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يقدمون التعازي في وفاة فهد هزازي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):غيب الموت صباح اليوم السبت، لاعب كمال الأجسام، فهد هزازي، داخل مستشفى الملك فهد بجازان.
وقدم محبو فهد هزازي، التعازي في وفاته، كما دعوا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.
وكان فهد هزازي مثل المملكة في عدة محافل دولية، وحقق عددًا من البطولات، منها حصوله على بطولة أرنولد كلاسيك بجنوب إفريقيا، وحقق المركز الرابع في بطولة العالم لكمال الأجسام، كما حقق المركز الأول في بطولة المملكة لكمال الأجسام في عام 2020 لوزن فوق 90 كجم.