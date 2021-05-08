شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يقدمون التعازي في وفاة فهد هزازي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

غيب الموت صباح اليوم السبت، لاعب كمال الأجسام، فهد هزازي، داخل مستشفى الملك فهد ‏بجازان.‏

وقدم محبو فهد هزازي، التعازي في وفاته، كما دعوا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.‏

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وكان فهد هزازي مثل المملكة ‏في عدة محافل دولية، وحقق عددًا من البطولات، منها ‏حصوله على بطولة أرنولد كلاسيك بجنوب إفريقيا، ‏وحقق المركز الرابع في بطولة العالم لكمال ‏الأجسام، كما حقق المركز الأول في بطولة المملكة لكمال الأجسام في عام 2020 لوزن فوق 90 كجم.‏