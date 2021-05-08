شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إفطار رمضاني على أسطح المنازل الواقعة في أحضان الطبيعة بفيفاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أذاعت قناة الاخبارية تقريرا بشأن إفطار رمضاني على أسطح المنازل الواقعة في أحضان الطبيعة بمحافظة فيفاء.

ووفقا للتقرير فإن أبناء محافظة فيفاء يفضلون تناول وجبة الإفطار فوق أسطح منازلهم، فهي تعد عادة رمضانية قديمة في المحافظة، حيث يتشارك الأقارب والجيران وجبة الإفطار وسط الطبيعة الخلابة والأجواء البديعة فوق المطلات الجبلية.

واقتصرت هذا العام على أفراد الأسرة الواحدة تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الجائحة كورونا، فأصبحت الأسرة الواحدة تجتمع فوق سطح المنزل ويتشاركون المائدة الرمضانية وسط هذه الأجواء الجميلة.