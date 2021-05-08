شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة دعم الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز لنادي الهلال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الأمير خالد بن طلال عن دعم والده الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود لنادي الهلال وعشقه الشديد له.

وقال "الأمير خالد" خلال لقائه ببرنامج "الراحل" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "الوالد كان يدعم نادي الهلال فهو من الداعمين الرئيسين لنادي الهلال عبر الأجيال والسنوات كلها".

وأضاف: "احنا أصبحنا ذلك وراثة من الوالد وهذا الحب يحافظ عليه مع اخوانا اللي يعشقوا الهلال".