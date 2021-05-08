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بالفيديو.. قصة دعم الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز لنادي الهلال

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الأمير خالد بن طلال عن دعم والده الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود لنادي الهلال وعشقه الشديد له.

وقال "الأمير خالد" خلال لقائه ببرنامج "الراحل" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "الوالد كان يدعم نادي الهلال فهو من الداعمين الرئيسين لنادي الهلال عبر الأجيال والسنوات كلها".

وأضاف: "احنا أصبحنا ذلك وراثة من الوالد وهذا الحب يحافظ عليه مع اخوانا اللي يعشقوا الهلال".

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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