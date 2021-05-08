شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " المسند " يكشف أضرار سقوط الصاروخ الصيني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عن الأضرار التي يمكن أن يسببها الصاروخ الصيني في موقع سقوطه.

وقال "المسند" خلال لقائه ببرنامج "تواصل" المٌذاع على قناة "الرسالة": "من الصعوبة عمل إنذا مبكر لمنطقة السقوط لو تبقى على السقوط على الساعة أو أقل سنعلم أنه سيسقط في موقع ما".

وأضاف: "من الصعب الإخلاء المبكر ولكن العالم مستسلم لأنها قطع صغيرة جدًا من الصعب أن نفعل أي شئ إلا أن نبقي متأهبين قدر الإمكان".

أما بالنسبة للخطورة، أوضح "المسند" أنه ربما ينشب حريق لو سقط في مزارع أو سقط على مناطق سكنية، مشيرًا لإمكانية تتبعة وتكفيفه من قبل الولايات المتحدة إلا أن تكلفة ذلك باهظة.