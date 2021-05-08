التجارة: الرقم المجاني الموحد “1900” يخدم كل عملاء الوزارة لقطاعي الأعمال والمستهلك

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حددت وزارة التجارة الرقم المجاني (1900) كرقم موحد لجميع الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال والمستهلك، حيث يمكن لعملاء الوزارة إنجاز تعاملاتهم كافة من خلاله. وأكدت الوزارة حرصها واهتمامها بمتابعة الاتصالات الواردة لمركز الاتصال الموحد ومباشرتها والعمل على معالجتها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها في زمن قياسي بعد إلغاء الوزارة هاتف قطاع الأعمال 920000667 بهدف تقديم خدماتها كافة على الهاتف المجاني 1900. ويستقبل مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة الاستفسارات ويقدم الخدمات لقطاع الأعمال المتعلقة بإصدار وحجز وتجديد السجلات التجارية، ومعالجة متطلبات تأسيس الشركات والوكالات التجارية والأسماء التجارية والمهن الحرة وغيرها, كما يتلقى بلاغات المخالفات التجارية، وبلاغات مخالفات الغش والتستر التجاري وجميع ما يخص حماية المستهلك. يذكر أن 97٪ من خدمات وزارة التجارة يتم تقديمها إلكترونياً عبر الرابط mc.gov.sa دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة العملاء أو الاتصال بالمركز الموحد. Source akhbaar24





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