لاعب “الهلال” يُعلن تعرضه لحادث (صورة)

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أعلن لاعب نادي الهلال، مد الله العليان، تعرضه لحادث عقب مغادرته لناديه عقب مباراته مساء يوم أمس (الجمعة) أمام نظيره الشباب.
ونشر العليان صوراً عبر حسابه بتطبيق سناب شات لسيارته مدونّا:”بالأمس كنت طالع من مركز النادي صدمني شخص متهور، لكن الحمدلله، وفرحة الفوز تنسينا كل شيء”.
وفاز الهلال على نظيره الشباب بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري.
Source akhbaar24
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