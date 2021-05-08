برنامج خدمة ضيوف الرحمن في 7 نقاط لجمعية هدية

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نظمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية اليوم جولة ميدانية لفريق برنامج خدمة ضيوف الرحمن ، حيث وقف الوفد على 7 نقاط اتصال للجمعية مع المصلين والمعتمرين المتجهين إلى المسجد الحرام شملت (مواقع التعقيم والتجهيز، ومحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة، ومركز النقل التابع للنقابة العامة للسيارات بكدي، وسفرة إفطار صائمين النسائية بساحات الحرم المكي، وموقع توزيع وجبات إفطار الصائمين بجوار الساحات، والمقر الرئيسي للجمعية، ومسجد أبوبكر الصديق المطل على ساحات الحرم).وجرى خلال اللقاء الاطلاع على آليات وطرق تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بمهارة عالية وإبداع مع الحرص والدقة في اختيار المنتجات.

وثمن فريق البرنامج , جودة عمل جمعية هدية الحاج والمعتمر وبدرجة إتقان تقديم الخدمات لضيوف الرحمن والاهتمام بالتفاصيل التي تعكس رسالة الجمعية، إضافة إلى الكثير من المنتجات التي تلامس أمور دقيقة كاحتياجات لدى ضيف الرحمن وتستهدف مراحل متنوعة من رحلته خلال قدومه للحج أو العمرة أو الزيارة تشمل لمسات ابتكارية مؤثرة.