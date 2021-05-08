الصحة تدعو الجميع إلى التعاون والالتزام بالاحترازات للحد من «كورونا»

حثّت وزارة الصحة أفراد المجتمع كافة على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد -بإذن الله- من انتشار فيروس كورونا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ٢٤ الماضية تضمنت تسجيل (997) حالة مؤكدة، وتعافي (1026) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9707) حالات منها (1319) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (425442) حالة, كما بلغ عدد حالات التعافي (408676) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سُجّلت (14) حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7059) حالة، فيما أجري (69482) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الوزراة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).