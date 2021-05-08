أخبار السعودية اليوم.. ارتفاع حالات كورونا الحرجة بالمستشفيات وتراجع النشطة.. وقنصلية المملكة في دبي توضح شروط دخول المواطنين المسافرين

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 8 مايو 2021 م منها: ارتفاع عدد حالات كورونا الحرجة بالمستشفيات وتراجع النشط ، قنصلية المملكة في دبي توضح شروط دخول السعوديين المسافرين، والأحساء تسجل اليوم أعلى درجة حرارة بالسعودية.

الصحة: ارتفاع عدد حالات كورونا الحرجة بالمستشفيات وتراجع النشطة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1319 حالة، مقارنة مع أمس الجمعة حيث تم تسجيل 1311 حالة.

قنصلية المملكة في دبي توضح شروط دخول السعوديين المسافرين

أوضحت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية لدى دبي، اشتراطات الدخول من مطار دبي، وذلك بعد سماح وزارة الداخلية السعودية بفتح السفر اعتبارًا من 5 شوال القادم.

أمطار رعدية ورياح على أجزاء من منطقة مكة المكرمة

وجَّه المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

بالفيديو.. القبض على مواطنين سرقا 950 ألف ريال من طاقم ناقلة أموال بالدلم

نجحت الجهات الأمنية، من ضبط جناة استولوا على أموال من طاقم ناقلة الأموال، تحت تهديد السلاح، بمحافظة الدلم بالرياض، وتبيَّن أنهما مواطنان من أرباب السوابق.

بـ372 حالة.. منطقة الرياض تتصدر حالات الإصابة الجديدة بكورونا

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 372 إصابة، من إجمالي 997 حالة جديدة.

الأحساء تسجل اليوم أعلى درجة حرارة بالسعودية

سجَّلت الأحساء، اليوم السبت، أعلى درجة حرارة في المملكة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى (39) درجة مئوية. وفقًا لما ذكرته «العربية».

توجيه جديد من أمين المنطقة الشرقية بخصوص ذبائح المناسبات بالمطاعم والمطابخ

وجه أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، المطاعم ومطابخ الولائم والمطابخ المركزية، بالالتزام بعدم استقبال أكثر من (2) ذبيحة لكل مناسبة حفاظا على تطبيق الاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب التقديم لحملة الثانوية العامة

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني (لجنة القبول والتسجيل)، عن فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة، وذلك للالتحاق بالكلية للعام 1443هـ.

الشيخ عبدالله المطلق: يجوز إعطاء الفقير من الزكاة ما يكفيه لتأسيس عمل أو تجارة

أوضح الأستاذ الدكتورعبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء أنَّه يجوز إعطاء الفقير من الزكاة ما يكفيه لتأسيس عمل أو تجارة، تكون سببًا لكفايته.

الضمان الصحي: شركة التأمين تتحمل تكلفة نقل المريض بـ«شرط»

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنَّ شركات التأمين تتحمل تكاليف نقل المريض إلى أقرب مستشفى، بشرط أن تكون الحالة طارئة.

أمطار رعدية ورياح على أجزاء من منطقة مكة المكرمة

وجَّه المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

أمانة الجوف تنهي استعداداتها بالمتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار خلال العيد

أنهت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها استعداداتها لعطلة عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة المتنزهات والحدائق لاستقبال الزوار، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنَّ الدفاع الجوي اعترض ودمَّر طائرةً مسيرةً بدون طيار مفخخة، أطلقت باتجاه خميس مشيط.

تبرعات «فرجت» تجاوزت 123 مليون ريال منذ بدء رمضان

أوضحت المديرية العامة للسجون، أن حجم التبرعات لخدمة "فرجت" منذ بدء شهر رمضان المبارك لهذا العام، بلغ أكثر من (123) مليون ريال، استفاد منها عدد من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية من المواطنين والمقيمين، كما بلغ حجم التبرعات منذ بداية الخدمة قبل ثلاثة أعوام أكثر من (460) مليون ريال، أسهمت في إطلاق سراح (2163) مواطنًا و(975) مقيمًا، حيث تعد من المنصات الوطنية الرائدة في مجال التبرع الخيري.

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