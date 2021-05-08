إحباط محاولة تهريب 802 كيلوجرام حشيش مخدر و25 طن قات إلى المملكة

أعلنت وزارة الداخلية، السبت، إحباط محاولة تهريب 802 كيلوجرام من الحشيش المخدر و(25.4) طن من القات المخدر إلى المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، إنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات فقد تم -بفضل الله-، ضبط (802) كيلوجرام بمنطقتي جازان ونجران، والقبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم (25) متهمًا، بينهم (14) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية الإثيوبية، و(3) مواطنين، و(2) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية الباكستانية.

وأشار العقيد القريني، إلى عمليات أمنية عدة أخرى لرجال حرس الحدود تمثلت في ضبط (25.4) طن من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم (16) شخصًا جميعهم من الجنسية اليمنية.

وأكد أن رجال حرس الحدود مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، والقبض على المتورطين فيها.