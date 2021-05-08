بالفيديو.. رحالة سعودي يكشف تفاصيل رحلته «المثيرة» لكوريا الشمالية

كشف الرحالة إبراهيم سرحان عن تفاصيل تجربته المثيرة في السفر إلى كوريا الشمالية.

وقال الرحالة السعودي، في تصريحات لقناة «العربية» إنه لم يتمكن من توثيق جزء كبير من رحلته؛ حيث منع من تصوير الكثير من الأماكن، مثل المتاحف العسكرية والأماكن البعيدة عن العاصمة.

وأضاف أن شخصين رافقاه طوال فترة التصوير حتى إنهما قاما بمسح لقطات كان الرحالة قد أخذها سابقًا، وكانا يوصلانه إلى الفندق نهاية اليوم ويغادران، مشيرًا إلى أن رحلته استمرت طيلة ثمانية أيام.

وأشار الرحالة السعودي، إلى أنه سمح له بالتصوير في عاصمة كوريا الشمالية والتي تعتمد كدعاية للبلاد، لكن بشرط التصوير في الشوارع الرئيسية من دون الدخول إلى المناطق الفرعية.

وقال: «لا يستطيع أي أجنبي التجول بمفرده، أي أجنبي لابد أن يكون معه مُراقب، ويتابع كل ما تصوره»، مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية لا يوجد فيها مطاعم؛ فالكل يأكل في بيته، الطعام يأتي لمكان السكن».

وعن أشهر الممنوعات هناك، قال سرحان: «ممنوع الحديث عن الأديان، ممنوع تصوير الرئيس بشكل منقوص، ولا يكون على رأسك شيء، والأماكن المسموح فيها التصوير محدودة».