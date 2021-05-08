4 جامعات سعودية الأفضل عربيًا في تصنيف شنغهاي 2020

تصدرت أربع جامعات سعودية قائمة الأفضل عربيًا في تصنيف شنغهاي 2020، واحتلت المراكز الأولى للمرة الثانية على التوالي.

ووفقًا لتصنيف شنغهاي، جاءت جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في المراكز الأولى، بينما حلّت جامعة الملك فهد للبترول والمعادل في المركز الخامس في تصنيفي 2019 و 2020.

وجاءت جامعة الملك عبد العزيز وفقًا للتصنيف في المرتبة 101 - 150 عالميًّا، وجامعة الملك سعود في المرتبة 151 - 200 عالمياَ، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 201 - 300 عالميا، بينما جاءت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 401 - 500 عالميًّا بين أفضل جامعة في العالم وفقًا لتصنيف شنغهاي 2020.

ويظهر التصنيف تفوق الجامعات السعودية على نظيراتها في كثير من الدول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والصين.

وتفوقت الجامعات السعودية على نظيراتها العربية في كل من العلوم الطبيعية والأحياء والرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الهندسية والعلوم الصيدلانية.

وجاءت الجامعات المصرية في المركز الثاني بعد الجامعات السعودية في تصنيف شنغهاي 2020؛ حيث احتلت جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وعين شمس والمنصورة والزقازيق المراكز الأربعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر على التوالي.

كما ضمت قائمة أفضل 1000 جامعة في العالم وفق تصنيف شنغهاي 2020 الجامعة الأمريكية ببيروت في المركز السادس، وجامعة قطر في المركز السابع، وجامعة المنار التونسية في المركز الحادي عشر.

برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج.. «ساما» يحدد متطلبات التسجيل

البنك المركزي السعودي يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج