توطين التعليم العام الأهلي.. 8 آلاف وظيفة بانتظار السعوديين بحد أدنى 5 آلاف ريال

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قراراً وزارياً بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى؛ وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.

وتستهدف المرحلة الأولى من القرار توطين 90% من المدارس الأهلية والعالمية «بنات» و60% من البنين، في تخصصات اللغة العربية، الدراسات الإسلامية، التربية الوطنية، التربية البدنية، التربية الفنية، الاجتماعيات، الهوية الوطنية.

ويوفر القرار أكثر من 8 آلاف وظيفة بحد أدنى للأجر 5000 ريال لاحتساب نسب التوطين، فيما يكون العقد مدعومًا لمدة 12 شهرًا من صندوق تنمية الموارد البشرية.

ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة؛ حيث يأتي هذا القرار منسجماً مع خطة الوزارة في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.