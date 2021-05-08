الصحة: ارتفاع عدد حالات كورونا الحرجة بالمستشفيات وتراجع النشطة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن ارتفاع طفيف في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1319 حالة، مقارنة مع أمس الجمعة حيث تم تسجيل 1311 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضا حيث تم تسجيل 9707 حالات، مقارنة مع أمس الجمعة، حيث تم تسجيل 9750 حالة.

أشارت وزارة الصحة إلى أنه تم أجراء فحوصات فيروس كورونا لـ 69482 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 997 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و 1026 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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