بالأرقام..  5 مدن تتصدر حالات التعافي من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تصدر مدينة الرياض لحالات التعافي من فيروس كورنا، مسجلة 339 حالة شفاء، من إجمالي 1026 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأرقام وزارة الصحة، تم تسجيل 121 حالة تعاف في جدة، و49 في مكة المكرمة، و33 في الدوادمي، و24 في الهفوف، و23 في المبرز، و20 في كل من: الدمام وينبع، و19 في عرعر، و18 في الليث، و16 في كل من: خميس مشيط والظهران ووادي الدواسر، و14 في الطائف، و13 في تبوك، و11 في كل من: المدينة المنورة والدلم.

وتم تسجيل 9 حالات تعاف في بلجرشي، و8 في كل من: بريدة ونجران والخبر وبقيق وضرما، و7 في كل من: أبها والكامل والحائط وظهران الجنوب والخرج، و6 في كل من: أبو عريش وحوطة بني تميم والنعيرية والمظيلف والبشائر، و5 في كل من: خباش وحائل وجازان ورماح.

وتسجيل 4 حالات تعاف في كل من: الطوال والحرجة والشنان والعيدابي وسكاكا والزلفي والجبيل والقحمة والغزاله والخفجي وقرية العليا، و3 في كل من: الأسياح وعفيف وبيشة والقطيف ومحايل والنماص والقويعية ورجال المع والجفر.

وتم تسجيل حالتي تعاف في كل من: فرسان والمضة وسراة عبيدة وعنيزة والخرمة ورياض الخبراء والغاط وحقل وطبرجل وحفر الباطن والمذنب والدرعية.

وتسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: بطحاء وخليص ورفائع الجمش وعريعرة وميقوع وقلة الصقور والعارضة والمجمعة ومليجة والبدع والقريات والشملي والمخواة والبجادية وعيون الجواء والسعيرة والقوز والعيون ومهد الذهب وحريملاء وشرورة وصامطة وصبيا وتثليث والقنفذة وأملج والسليل والمزاحمية وفيفا والحرث وأم الدوم والقريع والفرشة وبللسمر.

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