السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تكثف أعمال النظافة بـ"عريعرة".. وتطلق مبادرة "ممتثل" بالقطيف



الدمام 26 رمضان 1442هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

أنهت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية عريعرة، خطتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتكثيف أعمال النظافة العامة والصيانة والرقابة على المنشآت الغذائية والتجارية، وتجهيز المنتزهات والحدائق والساحات العامة، وتزيين الطرق الرئيسية والميادين.

وأكدت على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الوقائية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية وتعزيز السلوك الإيجابي لدى المجتمع، حيث رُفعت المخلفات والأنقاض والحشائش الضارة من الأحياء السكنية وما بين المنازل، وقُصِّصت وهُذِّبت المسطحات الخضراء في الحدائق والساحات العامة وصيانة أعمدة الإنارة في جميع الساحات والطرق، وتجهيز المسلخ لاستقبال الذبائح خلال أيام العيد مع التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة.

من جانبها، دشنت أمانة الشرقية مبادرة "ممتثل" في محافظة القطيف على نطاق 6 بلديات فرعية، التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية للوقاية من

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19:40ت م

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الدمام 26 رمضان 1442هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية عريعرة، خطتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتكثيف أعمال النظافة العامة والصيانة والرقابة على المنشآت الغذائية والتجارية، وتجهيز المنتزهات والحدائق والساحات العامة، وتزيين الطرق الرئيسية والميادين.وأكدت على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الوقائية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية وتعزيز السلوك الإيجابي لدى المجتمع، حيث رُفعت المخلفات والأنقاض والحشائش الضارة من الأحياء السكنية وما بين المنازل، وقُصِّصت وهُذِّبت المسطحات الخضراء في الحدائق والساحات العامة وصيانة أعمدة الإنارة في جميع الساحات والطرق، وتجهيز المسلخ لاستقبال الذبائح خلال أيام العيد مع التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة.من جانبها، دشنت أمانة الشرقية مبادرة "ممتثل" في محافظة القطيف على نطاق 6 بلديات فرعية، التي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، و 455 متطوعاً ومتطوعة.‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬19:40ت م0141

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