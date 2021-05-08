السعودية اليوم / مصر تعلن إجراءات جديدة على المسافرين الوافدين لمواجهة فيروس كورونا



القاهرة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة المصرية اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في تصريح اليوم أن الإجراءات الاحترازية تتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

وأشار إلى أن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، مؤكدًا استمرار تطبيق قرار عدم دخول الوافدين إلى البلاد إلا بعد الحصول على شهادة "pcr" تفيد الخلو من فيروس كورونا.

// انتهى //

19:24ت م

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القاهرة 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة المصرية اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، في تصريح اليوم أن الإجراءات الاحترازية تتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.وأشار إلى أن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، مؤكدًا استمرار تطبيق قرار عدم دخول الوافدين إلى البلاد إلا بعد الحصول على شهادة "pcr" تفيد الخلو من فيروس كورونا.// انتهى //19:24ت م0140

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