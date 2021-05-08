السعودية اليوم / الأردن تسجل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 701191 حالة شفاء بعد تسجيل 1731 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9076 حالة.

// انتهى //

18:07ت م

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عمّان 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 719233 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 701191 حالة شفاء بعد تسجيل 1731 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 9076 حالة.// انتهى //18:07ت م0133

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