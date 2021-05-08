السعودية اليوم / 1331 جولة رقابية نفذتها أمانة الشرقية على الأسواق والمراكز التجارية



الدمام 26 رمضان 1442هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

أسفرت 1331 جولة رقابية وتفتيشية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن إغلاق 10 منشآت تجارية، ورصد 60 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، و"تطبيق توكلنا".

كما تلقت الأمانة عبر مركز البلاغات(940)، 51 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس

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17:13ت م

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الدمام 26 رمضان 1442هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسأسفرت 1331 جولة رقابية وتفتيشية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية أمس، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن إغلاق 10 منشآت تجارية، ورصد 60 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، و"تطبيق توكلنا".كما تلقت الأمانة عبر مركز البلاغات(940)، 51 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ، داعية الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن المخالفات التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والبلدية، من خلال التواصل مع المركز لمعالجتها.‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬17:13ت م0127

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