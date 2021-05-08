حصلوا على اللقاح ولم تتغير الحالة لـ محصن جرعة أولى؟ توكلنا يوضح السبب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا، أن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، مطالباً من لم تتغير حالته بالتواصل مع وزارة الصحة لكي يتم إرسال بيانات التحصين للتطبيق.

جاء ذلك في رد من تطبيق توكلنا، على استفسار عدد من المواطنين والمقيمين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بشأن، عدم تغير الحالة إلى “محصن جرعة أولى” رغم مضي أكثر من 14 يومًا على تلقي اللقاح.

بيانات التحصين ووزارة الصحة

وقال حساب خدمة المستفيدين التابع لتطبيق “توكلنا” إن بيانات التحصين ترسل من وزارة الصحة وتظهر في توكلنا، مطالباً من لم تتغير حالته بالتواصل مع وزارة الصحة لكي يتم إرسال بيانات التحصين إلى توكلنا.

محصن جرعة أولى

وكان تطبيق توكلنا أوضح في وقت سابق أن الحالة الصحية “محصّن جرعة أولى” (أخضر غامق)، تظهر في التطبيق لمن لم يصب بالفيروس مسبقا وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

وأوضح تطبيق توكلنا أن حالة “محصّن جرعة أولى” تستمر لمدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق الرسمي الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة السعودية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطوير تطبيق توكلنا من قبل المركز الوطني للمعلومات، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ويساهم في الاكتشاف المبكر لحالات الاشتباه بالإصابة فيروس كورونا في حالة ظهور أعراض الإصابة، كما تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين في المملكة للخروج في أوقات الحظر سابقاً قبل إلغاء المنع.

كما أنه بالإمكان من خلال التطبيق إنذار المواطنين من المناطق المعزولة أو الموبوءة بسبب تفشي فيروس كورونا فيه، ويمكن الحصول على المساعدة الطبية الضرورية لأي حالة اشتباه عند الإبلاغ عن هذه الحالات المشتبه بها.‎

كيف أسجل في تطبيق توكلنا

التسجيل في منصة توكلنا يتم من خلال موقع أبشر للخدمات الحكومية، حيث يعتبر توكلنا ابشر من أهم التطبيقات الإلكترونية التي وفرتها الحكومة للمواطنين للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والتبليغ عن حالات الاشتباه، وغيرها من الخدمات، ويأتي هذا الأمر في ظل الإجراءات المتبعة في ظل جائحة كورونا.

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