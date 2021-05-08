السعودية | رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة

شكرا لقرائتكم رئيس وزراء باكستان يصل إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان والوفد المرافق له إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني، وعقدا جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية، كما وقعا على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، وشهدا التوقيع على اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم.

وفي جلسة المباحثات، رحب ولي العهد في بدايتها برئيس الوزراء الباكستاني في المملكة، فيما عبر خان عن سعادته بزيارة السعودية، ولقائه ولي العهد.

وجرى خلال الجلسة التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية توسيع وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار .

وأشاد خان بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تعزيز الوحدة الإسلامية، والدور الإيجابي للمملكة في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية ومساعيها من أجل السلام والأمن الإقليمي والدولي.

وناقش الجانبان سبل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية في باكستان، وأكدا على رضاهما عن متانة العلاقات العسكرية والأمنية الثنائية، واتفقا على مزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.

وكان خان قد صل جدة، في وقت سابق الجمعة، في زيارة رسمية للسعودية. وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي رحب به وبمرافقيه في السعودية.

كما شهد الاستقبال وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي وعدد من المسؤولين.