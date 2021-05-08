شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الماجد» يوضح حكم صلاة العيد للمرأة في منزلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أوضح قاضي الاستئناف سابقًا، الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، حكم صلاة العيد للمرأة في منزلها.

وقال الشيخ سليمان الماجد، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، أن صلاة العيد في البيوت لم يعلم أن أحد من العلماء قال بشرعيتها سواء للنساء أو للرجال.

وأشار "الماجد"، أنها من الجماعات ذات السمة العامة والكبرى وتجمع أهل البلد جميعهم فلا تكون صلاة العيد في البيوت، وهي تسقط عن الإنسان إذا لم يؤدها مع الناس؛ فلا يصليها في البيت ولكنه من الممكن أن يصلي بدلًا عنها الضحى على سبيل المثال.