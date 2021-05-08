شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الشثري» يكشف الدعاء المشروع في ليلة 27 من رمصان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري،‎ الدعاء المشروع في ليلة 27 من رمصان.

وقال الشيخ سعد الشثري، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على قناة "السعودية"، أن ليلة 27 من رمصان هي ليلة فاضلة يرجى أن يكون فيها ليلة القدر ولكن ليست هي ليلة القدر على التأكيد.

وأوضح "الشثري" أن ليلة القدر تتنقل ما بين يوم وآخر في العشر الأواخر وتختلف ما بين سنة وأخرى، وينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا والثناء عليه والدعاء المستحب "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".