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بالفيديو.. «الشثري» يكشف الدعاء المشروع في ليلة 27 من رمصان

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري،‎ الدعاء المشروع في ليلة 27 من رمصان.

وقال الشيخ سعد الشثري، خلال مشاركته مع برنامج "فتاوى" على قناة ""، أن ليلة 27 من رمصان هي ليلة فاضلة يرجى أن يكون فيها ليلة القدر ولكن ليست هي ليلة القدر على التأكيد.

وأوضح "الشثري" أن ليلة القدر تتنقل ما بين يوم وآخر في العشر الأواخر وتختلف ما بين سنة وأخرى، وينبغي للإنسان أن يكثر من ذكر الله جل وعلا والثناء عليه والدعاء المستحب "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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