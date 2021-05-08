شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آخر تطورات الحالة الصحية لمؤسس قناة طيور الجنة "خالد مقداد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الوليد مقداد ابن مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد تحسن عن تحسن الحالة الصحية لوالده وخروجه من المستشفى بعد فترة من المعاناة مع المرض عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

ونشر الوليد مقداد صورة له مع شقيقه ووالده معلقا:" "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ" صدق الله العظيم.. بفضلٍ من الله تعالى الشافي من كلِّ داء، القائل في كتابه العزيز :"وإذا مرضتُ فهو يشفين" خرج اليوم والدي وحبيبي ونور عيني من المستشفى وأسأل الله تعالى أن يديم عليه صحته وعافيته وأن يديمه وأمي تاجاً فوق رؤوسنا".

وأظھر مقطع فيديو خالد مقداد وھو على الكرسي المتحرك داخل المستشفى، حيث ظهرت عليه علامات التعب واضحة على ملامحه.