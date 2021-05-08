شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تكشف عن نصائح يجب اتباعها قبل السفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت الإدارة العامة للجوازات، اليوم السبت، نصائح للمسافرين، مؤكدة على ضرورة اتباعها قبل السفر.

وذكرت الجوازات أنه يجب أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6أشهر عند السفر للدول الأخرى.

وأضافت : كما يجب التأكد من اشتراطات الدولة المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول، وإصدار تصاريح السفر اللازمة وأن يكون جواز السفر خال من التلف.

وأوضحت الجوازات أنه تم تعليق السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج، مشيرة إلى أن سجل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولاتمكن حاملها من السفر لدول الخليج.