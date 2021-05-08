شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الفوزان يوضح قضاء الصلاة والصيام لمن استمر معه مفعول البنج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أوضح معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، قضاء الصلاة والصيام لمن استمر معه مفعول البنج بعد خروجه من العملية.

وقال الفوزان عبر حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على " تويتر "إن ‫الصلاة يصليها بالترتيب اليوم الأول خمس صلوات مرتبة، ثم يصلي صلوات اليوم الذي بعده وهكذا.

وأضاف الفوزان إنه بخصوص الصيام يجب عليه القضاء حتى لو تأخر في القضاء حتى يستطيع الصيام.