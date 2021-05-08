شكرا لمتابعة خبر عن حياتنا تعزز نمط الحياة الصحي في الرياض بارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

‏أقامت الجمعية الاهلية للتوعية الصحية "حياتنا" حملة (تعال شوف ) ضمن فعالية (نعتني بصحتك ) التي اقامتها جمعية عناية لعلاج المرضى في مجمع الرياض بارك، حيث تعنى هذه الفعالية بتوعية المجتمع بتعزيز نمط الحياة الصحية وكيفية الوقاية من الأمراض والأوبئة وذلك خلال اليومين الماضيين.

وتأتي مشاركة "حياتنا" للتوعية الصحية من خلال اطلاع الزوار على عرض للمجسمات التوعوية الصحية بطرق غير تقليدية تساهم في إيصال المعلومات الصحية بطرق سهلة وممتعة كمعرفة تقسيمات الأطعمة الصحية والمضرة، كذلك مستوى نسبة الدهون في المأكولات، و على مجسم الشرايين السليمة والغير سليمة، كما أن هناك فريق تطوعي لتزويد الزوار بالمعلومات القيمة حول تعزيز نمط الحياة الصحي.

يفتتح الفعالية أمين عام الجمعيات الأهلية في المملكة د.سلمان المطيري مدير الرياض بارك الأستاذ ناصر بن سعود السياري والمدير التنفيذي لجمعية عناية مشاري بن دليلة ومدير البرامج الوقائة في جمعية عناية أ.خالد الفقيه ومدير العلاقات العامة والاعلام في جمعية حياتنا أ.ماجد الشمري ومدير البرامج والمشاريع بجمعية حياتنا أ.سلمان باهمام .

الجدير بالذكر بأن مشاركة جمعية حياتنا مع الجمعيات الأخرى والقطاعات التجارية هو امتداد للشراكة والتعاون التي تنتهجها رؤية المملكة 2030 والذي يحقق الاستدامة وتعزيز العلاقات بين القطاعات.

كما شاركت في الفعالية العديد من الجمعيات ومنها جمعية عيوني والتي تعنى في فحص البصر والوقاية من الإصابة بالعمى وكذلك جمعية قلبي للوقاية من أمراض القلب.