عبد اللطيف الحسيني يوضح أسباب فوز “الهلال” بخماسية أمام “الشباب” (فيديو)

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أبدى مدرب فريق الهلال، عبد اللطيف الحسيني، سعادته بالفوز أمام نظيره الشباب بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 26.

وأضاف الحسيني، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة:”من فاز الفريق والمجموعة، نعمل كمجموعة واحدة أحياناً تكون مُتعبًا أو مُجهدًا ولكن اللاعبون كان لديهم الرغبة في الفوز والاعتذار عن المستويات الماضية بالإضافة إلى اتصالات المدرب مورايس الذي كان يضع تمارين اللاعبين”.

وتابع مدرب الهلال:”من خلال هذه التمارين ومكالمات الفيديو نفذتها على اللاعبين ويتم تصوير التدريبات له فيُشكر هو عن العمل بعد الله فكنت مدرباً تنفيذياً للمدرب والمجموعة كانت لديها الرغبة في العودة والتعبير عما هو الهلال ولدينا 4 مباريات كل واحدة هي بطولة خاصة وينتهي الدوري بفوز من يحصد نقاطاً أكثر”.

وأتم الحسيني تصريحاته بالإشارة إلى أن ما تغير في فريقه أمام الشباب كان الضغط العالي بالإضافة إلى أن الطرد سهل مهمتهم خلال اللقاء، مضيفاً:”ولكننا كنا متفوقون في المباراة من البداية حتى النهاية”.

ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 51 في صدارة الدوري منفردًا بفارق 3 نقاط عن الشباب، الذي توقف رصيده عند النقطة 48 في المركز الثاني.

Source akhbaar24

