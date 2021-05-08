مغردون ينعون “هزازي” بطل كمال الأجسام

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توفي صباح اليوم (السبت) لاعب كمال الأجسام، فهد هزازي، داخل مستشفى الملك فهد ‏بجازان.‏ ونعى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هزازي، داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.‏

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ومثّل هزازي المملكة ‏في عدة محافل دولية، وحقق عددًا من البطولات، منها ‏حصوله على بطولة أرنولد كلاسيك بجنوب إفريقيا، ‏وحقق المركز الرابع في بطولة العالم لكمال ‏الأجسام، كما حقق المركز الأول في بطولة المملكة لكمال الأجسام في عام 2020 لوزن فوق 90 كجم.‏ Source akhbaar24





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