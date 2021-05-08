مجلس حكماء المسلمين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التوتر في القدس

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طالب مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف التوتر في القدس عقب المواجهات العنيفة التي شهدتها مؤخرا.

وحذرت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها اليوم من تنامي مشاعر الكراهية بين أتباع الأديان، مما يتيح الفرصة أمام صناع الخطاب المتطرف لاستغلالها في الترويج للكراهية والتشدد.

وقال الدكتور سلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين إن استخدام العنف وخطابات التحريض غير مقبول ويتنافى مع دعوتنا الدائمة لتغليب صوت العقل والحكمة، مؤكداً أهمية الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة باحترام وحماية دور العبادة. Source almnatiq





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