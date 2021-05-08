‏”الغذاء والدواء” توضح كيفية قراءة مقادير الملح على العبوات ‏الغذائية

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء كيفية قراءة مقادير الملح على العبوات الغذائية، إذ تختلف الفروق في المسميات الموضحة على عبوة المنتج، بحسب مقدار الملح أو الصوديوم المضاف في المنتج.
وبيّنت الهيئة أن عبارة “غير مملح” تعني أن المنتج لا يحتوي هو أو أي من مكوناته على صوديوم أو ملح مضاف، أما عبارة “خال من الصوديوم”، فهي أنه لا يحتوي على أكثر من 0.005 جم من الصوديوم أو ما يعادلها من الملح لكل 100جم أو لكل 100مم.
وأشارت إلى أن توصيف المنتج بأنه يحتوي على القليل جدًا من الصوديوم، يعني أنه لا يحتوي على أكثر من 0.04 غرام من الصوديوم أو ما يعادل ذلك من الملح لكل 100جم أو لكل 100مم.
وذكرت في منشورها التوعوي أن قليل الصوديوم هو الذي لا يحتوي على أكثر من 0.12 غم من الصوديوم، في حين أن عبارة “صوديوم أقل” تعني أن المنتج يحتوي على 25% صوديوم أقل من الأغذية المشابهة.
Source akhbaar24
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