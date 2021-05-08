بـ372 حالة.. منطقة الرياض تتصدر حالات الإصابة الجديدة بكورونا

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 372 إصابة، من إجمالي 997 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 250 حالة، و الشرقية 123 حالة، وعسير 45 حالة، والمدينة المنورة 49 حالة، وجازان 41 حالة، والقصيم 28 حالة، وحائل 23 حالة، ونجران 16 حالة، والحدود الشمالية 14 حالة، وتبوك والباحة 10 حالات لكل منها، والجوف 7 حالات

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 997 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و 1026 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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