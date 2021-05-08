الصحة: 997 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 1026 حالة ووفاة 14  شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 997 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 425442 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 1026 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 408676 حالة.

كما تم تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 7059 حالة.

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