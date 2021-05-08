توجيه جديد من أمين المنطقة الشرقية بخصوص ذبائح المناسبات بالمطاعم والمطابخ

وجه أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن محمد الجبير، المطاعم ومطابخ الولائم والمطابخ المركزية، بالالتزام بعدم استقبال أكثر من (2) ذبيحة لكل مناسبة حفاظا على تطبيق الاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية.

وذكرت امانة الشرقية –عبر تويتر- أنه يجب أن يقوم أصحاب المطابخ والمطاعم المركزية ببتسجيل المفوض لمنحه الصلاحيات لكل مطعم او مطبخ عبر البوابة الإلكترونية لامانة المنطقة الشرقية، عبر الرابط التالي:

وأشارت إلى التشديد على ضرورة التقيد بإدخال كافة بيانات العملاء للطلبات بعد التفويض عبر الرابط التالي:

وأوضحت امانة المنطقة الشرقية، ان جميع المدخلات مراقبة من قبل المراقبين بنطاق كل بلدية بالمنطقة.

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