خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس قرغيزستان بذكرى يوم النصر لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، إلى الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى الرئيس صادير جباروف، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية القرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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