بالفيديو.. القبض على مواطنين سرقا 950 ألف ريال من طاقم ناقلة أموال بالدلم

نجحت الجهات الأمنية، من ضبط جناة استولوا على أموال من طاقم ناقلة الأموال، تحت تهديد السلاح، بمحافظة الدلم بالرياض، وتبيَّن أنهما مواطنان من أرباب السوابق.

وذكر الداخلية –عبر سناب الداخلية- أنَّ طاقم عربة نقل الأموال التابعة لإحدى الشركات المرخصة، تعرَّض لجريمة سطو مسلح أثناء قيامهم بالتغذية النقدية لأحد أجهزة الصراف الآلي، في 14 رمضان الحالي، واستولى الجناة على مبلغ 950 ألف ريال.

وأضافت الداخلية، أنَّ الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض تمكّنت من كشف غموض الجريمة وتحديد هوية الجناة، وهما مواطنين من أرباب السوابق في العقد الخامس من العمر، وتم القبض عليهما وذلك بعد توافر الأدلة على ارتكابهما لجريمة السطو المسلح، واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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