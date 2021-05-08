الحياة الفطرية: تسجيل 500 نوع من الطيور المهاجرة بالسعودية

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنَّه تمَّ تسجيل 500 نوع من الطيور المهاجرة في المملكة، مشيرًا إلى أنَّ تلك الطيور تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على النظام البيئي.

وأوضح المركز –عبر تويتر- بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة، أنَّ الطيور التي تمَّ تسجيلها تشمل: 277 نوعًا مهاجرًا، و204 أنواع معششة، و19 نوعًا متوطنًا.

وأشار المركز إلى أنَّ حماية الطيور المهاجرة يهدف إلى حماية النظام البيئي، وتنشيط السياحة البيئية، كما أنَّ حماية الطيور تعد جزءًا من النظام الإيكولوجي، كما أنها من أحد مكونات التنوع البيولوجي. .

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