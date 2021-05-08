كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب التقديم لحملة الثانوية العامة

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني (لجنة القبول والتسجيل)، عن فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة، وذلك للالتحاق بالكلية للعام 1443هـ.

وذكرت كلية الملك خالد العسكرية، أنه يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ (يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة)، وأن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون غير متزوج بأجنبية.

كما يشترط ألا يقل العمر عند بدء العام الدراسي عن (17) عامًا ولا يزيد عن (22) عامًا، وأن يتناسب الطول مع الوزن بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ).

- أن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة (العلوم الطبيعية - نظام مقررات مسار العلوم طبيعية) على أن لا يقل المعدل التراكمي العام عــن 80%, وأن يكون من خريجي العام 1441هـ ( انتظام نهاري) ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة.

وأشارت كلية الملك خالد العسكرية إلى أن التقديم يتم عبر الرابط التالي اضغط هنا وذلك من الثلاثاء الموافق 20 شوال 1442 وحتى يوم الأحد الموافق 25 شوال 1442 هـ.

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