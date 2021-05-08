الصحة توضح أهمية لقاح كورونا لمصابي الذئبة الحمراء

أوضحت وزارة الصحة مدى أهمية أخذ لقاح كورونا لمصابي الذئبة الحمراء، وهو مرض مناعي ذاتي مزمن يؤدي إلى التهاب في أنسجة الجسم المختلفة.

وأكدت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنَّ مرض الذئبة الحمراء مرض مثبط للمناعة بحد ذاته وأغلب مرضاه على أدوية تثبط المناعة أيضًا.

وأضافت وزارة الصحة أنَّ مرضى الذئبة الحمراء هم أكثر عرضة لمضاعفات الفيروس لذلك فإنّ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» يحميهم.

ومرض الذئبة الحمراء هو مرض مناعي ذاتي مزمن يمكن أن يتلف أي جزء من الجسم (مثل: الجلد، المفاصل، والأعضاء)، كما أنَّها غير معدية، وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، ارتفاع عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 10.1 مليون جرعة.

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