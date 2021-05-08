وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة هاني بن حسني حيدر، أنها كثفت عمليات التطهير والتعقيم والأمور التشغيلية الفنية وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتنظيم آليات الدخول والخروج، وتفويج المعتمرين وغيرها من الخدمات، التي تقدمها للمعتمرين والمصلين بتوجيه وإشراف من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.
وأشار إلى أن الرئاسة أكدت تكامل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنظيم حركة ضيوف الرحمن، داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي وساحاتهما، لضمان سلامتهم وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أن الرئاسة تحرص على تكثيف جهودها تحقيقاً لتطلعات القيادة، وتبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر تكثيف الاستعدادات لليلتي 27 - 29 من شهر رمضان في الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.