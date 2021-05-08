السعودية اليوم / العراق يسجل 4608 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بغداد 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4608 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15741, فيما تم تسجيل 6203 حالات شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 998626 حالة، مشيرة إلى ان عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 94191 , منهم 517 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

16:57ت م

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بغداد 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4608 إصابات جديدة بفيروس كورونا , ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1108558 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15741, فيما تم تسجيل 6203 حالات شفاء جديدة, ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 998626 حالة، مشيرة إلى ان عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 94191 , منهم 517 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //16:57ت م0125

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