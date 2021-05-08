السعودية اليوم / مركز تنمية الحياة الفطرية يشارك في الاحتفال بـ"اليوم العالمي للطيور المهاجرة"



الرياض 26 رمضان 1442 هـ الموافق 08 مايو 2021 م واس

يشارك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الاحتفال بـ"اليوم العالمي للطيور المهاجرة" تحت شعار " يغني، يطير، يحلق، مثل الطائر".

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان أن شعار اليوم العالمي للطيور المهاجرة لهذا العام دعوة للجميع للتواصل مع الطبيعة من خلال الاستمتاع بنشاط الطيور ومشاهدتها, واستخدام أصواتهم وإبداعهم للتعبير عن تقديرهم المشترك للطيور والطبيعة.

وبين أن الطيور المهاجرة تعد مؤشرا مهما لسلامة البيئة وهي أحد أهم المكونات المهمة للتنوع الأحيائي, بالإضافة إلى دورها في تنشيط سياحة مشاهدة الطيور كأحد الأنشطة الصديقة للبيئة والداعمة لقطاع صناعة السياحة البيئية وتنمية المجتمعات المحلية.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين وهواة الصيد إلى المساهمة في حماية الطيور من أجل الحفاظ على التنوع الأحيائي واستمرار هواية الصيد للأجيال الحاضرة والمقبلة, وضرورة الالتزام بالأنظمة والتشريعات وتجنب الأنشطة البشرية التي تؤدي إلى تدمير البيئات الطبيعية، والصيد الجائر للطيور المهاجرة.

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة بدأ في العام 2006م على أن يكون الاحتفال السنوي في بلدان العالم بهذه المناسبة للتوعية بأهمية الطيور المهاجرة والعمل على حمايتها ومواجهة المشكلات التي تهدد بقائها أو انقراضها والعمل على إنشاء المناطق المحمية في المواطن والموائل التي ترتادها الطيور المهاجرة على طريق هجرتها أو تقضى فيها فترة الشتاء.

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16:16ت م

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